Durchsagen der Polizei

Demonstrierende, Polizisten, Passanten: Schätzungen zufolge befinden sich aktuell rund 200 Personen auf und in unmittelbarer Nähe des Bundesplatzes. Wohlgemerkt gehören nicht alle der Protestaktion an. Mit Verweis auf die Obergrenze von 15 Personen fordern die Ordnungshüter alle Kundgebungsteilnehmer per Megafon auf, den Bundesplatz zu räumen.