Grosseinsatz in Bern – Polizei räumt besetztes Haus in der Matte Das Gebäude an der Wasserwerkgasse 17 war seit Montag besetzt. Nun hat es die Polizei geräumt.

Das Haus war seit Montag besetzt. Foto: Sibylle Hartmann Die Polizei stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Foto: Sibylle Hartmann 1 / 2

Im Berner Mattequartier lief am Donnerstagvormittag ein Einsatz der Polizei. Das besetzte Gebäude an der Wasserwerkgasse 17 wurde mit einem Grossaufgebot geräumt. Vor dem Haus standen mehrere Kastenwagen, im Einsatz standen auch eine Drohne und ein Polizeiboot auf der Aare.

Bewaffnete Einsatzkräfte drangen gegen 10.45 Uhr in das Gebäude ein und führten vier Männer ab, die sich im Innern befanden. Laut Polizeiangaben müssen sie alle mit einer Anzeige rechnen.

Das eindrückliche Dispositiv sei nötig gewesen, weil im Vorfeld kein Dialog mit dem Besetzerkollektiv stattgefunden habe und die Polizei nicht gewusst habe, wie viele Personen sich im Gebäude befanden, erklärte Polizeisprecher Patrick Jean auf Anfrage.

Gebäude gehört EWB

Das Haus, welches Energie Wasser Bern gehört, ist seit Montag besetzt. Die Eigentümerin hatte dem Besetzer-Kollektiv bis am Donnerstagmorgen eine Frist gesetzt, das Gebäude zu verlassen. Diese liess es allerdings ungenutzt verstreichen.

Wie das Kollektiv Zapzarap in einer Mitteilung schreibt, stehe das Gebäude seit zwei Jahren leer. Gerade in den aktuellen Krisenzeiten sei es in Bern «ein Ding der Unmöglichkeit, mit geringem Einkommen zu den dringend benötigten Räumen in der Stadt zu kommen». Daher sei ein Leerstand wie an der Wasserwerkgasse nicht tragbar.

flo/sih