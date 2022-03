Autoscheibe eingeschlagen – Polizei rätselt über Zoff unter Autofahrern in Ostermundigen Am Valentinstag sind in Ostermundigen die Insassen zweier Autos aneinander­geraten. Die Kapo hofft, dem Streit dank Zeugen auf den Grund zu gehen.

Am Abend des 14. Februars haben in einer Quartierstrasse in Ostermundigen die Insassen zweier Autos gestritten. Dabei sei sogar bei einem der Fahrzeuge eine Scheibe eingeschlagen worden. Den Grund für die Auseinandersetzung konnte die Kantonspolizei Bern bislang nicht ermitteln, weshalb sie nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

Gegen 21 Uhr stand ein Auto mit eingeschalteten Lichtern auf dem Flurweg, im Bereich der Hausnummern 39 und 41. Ein anderer Wagen soll neben dem stehenden Auto angehalten haben. In der Folge kam es zum Streit unter den Insassen der beiden Fahrzeuge. Es blieb nicht beim Wortgefecht: Die Polizei schreibt auch von Tätlichkeiten.

Passanten und Zeuginnen gesucht

Vielleicht können Leute aus der Nachbarschaft Licht ins Dunkel bringen. Insbesondere sucht die Polizei drei Personen, die zum Zeitpunkt des Streits zufällig vorbeispaziert sein sollen. Dabei handelt es sich um eine Frau und einen Mann mit einem Kind. Der Mann soll erfolglos versucht haben, die Streithähne zu beruhigen.

Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 031 638 81 11.

