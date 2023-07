Hat er das Feuer gelegt? – Polizei nimmt mutmasslichen Brandstifter fest Nachdem am Dienstagabend eine Holzhütte im Brienzer Wald niedergebrannt ist, hat die Polizei den mutmasslichen Brandstifter festgenommen.

Der Polizei ging ein mutmasslicher Brandstifter ins Netz. Foto: Keystone

Als die Einsatzkräfte am Dienstagabend eintrafen, stand eine Holzhütte im Wald bei Brienz bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Brienz löschte das Feuer, das um 19.10 Uhr gemeldet worden war, schliesslich. Im Rahmen der Abklärungen vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass das Feuer gelegt worden war. Dies geht aus einer Mitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland vom Mittwochabend hervor.

Gegen 18.25 Uhr war ebenfalls in Brienz, in der Nähe des Brienzwiler Bahnhofes, ein Autolenker durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Er zündete Feuerwerkskörper aus dem fahrenden Fahrzeug. Der Mann konnte laut Mitteilung ermittelt und in der Nacht auf Mittwoch an seinem Domizil in Thun festgenommen werden. Der 32-Jährige wurde schliesslich «in eine geeignete Institution» gebracht. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei klären nun ab, ob der Mann für weitere Delikte verantwortlich ist.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.