Grosseinsatz im Aargau – Polizei nimmt Mann in Wettingen nach Drohungen fest Ein 58-Jähriger hat gegen Familienangehörige und Beamte Drohungen ausgestossen. Er löste einen Grosseinsatz aus.

Die Polizei musste am Omstersamster in Wettingen mit einem grössen Aufgebot ausrücken. (Keystone/Urs Flüeler/Symbolbild)

Die Aargauer Polizei nahm einen Droher nach einer grösseren Polizeiaktion in Wettingen am Samstagabend fest. Verletzt wurde niemand. Der 58-jährige, laut Polizei mutmasslich psychisch labile Mann, hatte zuvor Drohungen gegen Familienangehörige und Polizeibeamte verbreitet.

Weil der Verdacht bestanden habe, dass der Mann bewaffnet sein könnte, seien besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, teilte die Kantonspolizei Aargau am Ostersonntag mit. Sie sperrte demnach vorübergehend die Strasse zum Ort, an dem der Mann sich befand, und den nahen Bahnhof ab.

Mehrere Polizisten waren in voller Schutzausrüstung vor Ort im Einsatz. Sie konnten den Schweizer nach gut zwei Stunden am späten Abend festnehmen. Er war unbewaffnet. Der Mann wurde anschliessend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die genauen Umstände der Drohungen waren zunächst unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

( SDA /fal )