Frau in Biel beraubt – Polizei nimmt einen Mann und eine Frau fest Letzten Freitag wurde in Biel eine Frau beraubt. Die Polizei konnte die Täter ermitteln. Sie befinden sich in Haft.

Am Freitag ist in Biel um 5.50 Uhr eine Frau beraubt worden. Die Frau wurde in der Nähe des Einkaufszentrums beim südlichen Ausgang des Bahnhofs von einem unbekannten Mann angesprochen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern. Der Mann habe die Frau mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Dann griff eine Begleiterin des Mannes das Opfer von hinten an und riss es zu Boden. Daraufhin entrissen die Täter der Frau ihre Handtasche und ergriffen die Flucht.

Die Polizei suchte umgehend nach den Dieben. Die Frau und der Mann konnten kurze Zeit später an der Zentralstrasse angehalten werden. Die beiden wurden verhaftet und befinden sich auch weiterhin in Haft.

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.