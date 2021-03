Einbrüche in Bern – Polizei nimmt drei Jugendliche fest Die Polizei hat in Bern drei Jugendliche festgenommen, denen zwei Einbruchsdelikte zur Last gelegt werden. pkb/ske

Die Polizei stellte auch das mutmassliche Tatwerkzeug sicher. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Die Kantonspolizei Bern konnte am Dienstagmittag in Bern eine junge Frau und einen jungen Mann festnehmen, die Hinweisen aus der Bevölkerung zufolge bei einem versuchten Einbruchdiebstahl beobachtet worden seien. Wie s in einer Mitteilung vom Freitag heisst, entdeckten die Einsatzkräfte darauf bei Überwachungsmassnahmen einen weiteren jungen Mann, der zusammen mit den ersten beiden versuchte, im Breitenrain-Quartier einen Einbruchsdiebstahl zu verüben.

Die Polizei hielt die drei Jugendlichen an. Die beiden Männer und die Frau wurden auf eine Polizeiwache gebracht und in Haft genommen. Sie sind eigenen Angaben zufolge zwischen 15 und 17 Jahre alt. Weiterführende Abklärungen zu den Identitäten der drei Personen sind im Gang.

Die Polizei stellte auch das mutmassliche Tatwerkzeug sicher, sowie einen Lieferwagen, der mit den drei Personen in Verbindung stehen dürfte.

Die drei gelten nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse als tatverdächtig im Zusammenhang mit Einbruchsdelikten. Durch die Kantonspolizei Bern sind unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft weitere Ermittlungen im Gang.