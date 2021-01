Tote Frau im Thunersee – Polizei nimmt 36-jährigen Schweizer fest Die Polizei hat einen Mann gefasst, der dringend verdächtigt wird, für den Tod jener Frau verantwortlich zu sein, deren Leiche vor wenigen Tagen aus dem Thunersee gezogen wurde.

An dieser Stelle wurde die Leiche der Frau aus dem Thunersee gezogen. Foto: Patric Spahni

Ermittlungserfolg bei der Kantonspolizei Bern: Am Mittwoch konnte sie einen «dringend tatverdächtigen» Mann fassen, der höchstwahrscheinlich für den Tod der 31-jährigen Basler Djane verantwortlich ist, deren Leiche am 17. Januar bei Gunten aus dem Thunersee geborgen wurde. Das teilt die Kapo am Donnerstagabend mit.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen Schweizer aus dem Kanton Basel-Landschaft. Die zuständige Regionale Staatsanwaltschaft wird für ihn beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen. Anhand von «Erkenntnissen aus Einvernahmen sowie polizeilichen Ermittlungen» erhärtete sich ein konkreter Verdacht, dass der Mann «in direkter Verbindung mit dem Ableben der Frau» steht, heisst es im Communiqué.

Es bestehen unter anderem Hinweise, dass der Mann mit der Frau am späteren Fundort zugegen war. Nach wie vor sind nun umfangreiche Ermittlungen zum genauen Ablauf der Ereignisse, aber auch zu den Hintergründen der Tat im Gang.

Fall bleibt vorerst in Bern

Wie die Zuständigkeit zwischen den Kantonen Bern und Basel Landschaft mittelfristig aussieht, kann Lena Zurbuchen, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, am Donnerstagabend auf telefonische Anfrage nicht beantworten: «Vorläufig ist der Fall noch bei uns.»

Die Frau war gemeinsam mit einem Sicherheitssockel aus dem See geborgen worden. Die Kantonspolizei veröffentlichte mit dem Zeugenaufruf Fotos der auffälligen Tätowierungen der Frau – es handelte sich dabei um den Schriftzug «Gayle San», der Künstlername einer Londoner Djane, sowie um eine Eule. Am 21. Januar gelang es der Polizei, die Frau zu identifizieren.

chh/pd