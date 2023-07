Nach Überfall in Biel – Polizei nimmt 32-jährigen Tankstellenräuber fest Ein Mann hat am Samstagmorgen einen Tankstellenshop in Biel überfallen und dabei eine Angestellte bedroht. Der mutmassliche Täter wurde gefasst.

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Biel hat die Polizei einen 32-Jährigen festgenommen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am Samstag wurde in Biel an der Badhausstrasse eine Tankstelle überfallen.

Ein Mann betrat kurz nach 7 Uhr morgens den Tankstellenshop, bedrohte eine Angestellte mit einem Gegenstand und forderte Geld. Als die Frau der Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der Täter mit der Beute zu Fuss auf der Ländtestrasse, wie die Polizei mitteilte.

Die Angestellte wurden beim Vorfall nicht verletzt.

Der Polizei gelang es, den mutmasslicher Täter zu ausfindig zu machen und festzunehmen. Für den 32-Jährige wurde ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Weitere Ermittlungen laufen.

PD/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.