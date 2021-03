Sie raubten in Bern Leute aus – Polizei macht Teenagerbande dingfest 14 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren begingen im Herbst 2020 insgesamt neun Raubüberfälle. Nun konnte die Kantonspolizei Bern ihnen die Taten nachweisen.

Die 14 Jugendlichen waren in unterschiedlichen Konstellationen für insgesamt 9 Raubüberfälle verantwortlich, die im Herbst 2020 in der Stadt Bern verübt wurden. Foto: Getty Images

Am 8. Oktober vergangenen Jahres bedrängten sechs Jugendliche bei der Grossen Schanze in Bern Passanten. Beim Troxlerrain wollten sie unter anderem einem Mann seine Wertsachen aus dem Rucksack stehlen. Da sich dieser aber verbal wehrte, liessen die Jugendlichen von ihm ab und verschwanden ohne Beute in verschiedene Richtungen. Damals konnte die Polizei die sechs Jugendlichen anhalten, sie wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Die Teenagerbande stand unter Verdacht, auch in der Nacht zuvor zwei ähnliche Delikte begangen zu haben. Deshalb ermittelte die Polizei weiter. Schliesslich stellte sich heraus, dass drei der angehaltenen Jugendlichen sowie weitere vier zunächst noch unbekannte Jugendliche am 7. Oktober 2020 einen Mann an der Ecke Erlachstrasse/Bühlstrasse tätlich angegangen und kurze Zeit später einen weiteren Mann am Falkenplatz angegriffen und beraubt hatten.

Schliesslich konnte die Polizei insgesamt neun Raubdelikte in der Stadt Bern im Zeitraum von September bis Oktober 2020 klären und die jeweiligen Täter ermitteln. Die insgesamt 14 zum Tatzeitpunkt zwischen 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen werden unter anderem beschuldigt, die Delikte jeweils in unterschiedlicher Zusammensetzung und in Gruppen von drei bis zehn Personen begangen zu haben. Die Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen und die Täter müssen sich vor der Justiz verantworten.

chh/pd

