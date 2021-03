Polizeieinsätze in Thun – Polizei leistete 33’350 Stunden Arbeit Die Kantonspolizei hat für die Stadt im letzten Jahr 33’350 Arbeitsstunden geleistet – im Bereich der Veranstaltungen deutlich weniger als in den Vorjahren.

Die Stadt verstärkte im letzten Jahr ihre Tätigkeit gegen Autoposer, die unnötig Lärm verursachen. Foto: PD

«Die Stadt Thun gilt erfreulicherweise nach wie vor als sehr sicher – auch dank dem Einsatz der Polizistinnen und Polizisten an der Front», lässt sich Gemeinderat Peter Siegenthaler in einer Mitteilung der Stadt zitieren. Die Zusammenarbeit der Stadt Thun mit der Kantonspolizei Bern funktioniere sehr gut. Dennoch will die Stadt die Beiträge an die Polizei senken, nicht zuletzt, weil der FC Thun nicht mehr in der höchsten Liga spielt (wir berichteten). Insgesamt leistete die Kantonspolizei im vergangenen Jahr 33’350 Stunden für die Stadt.

Deutlich tiefer als im Vorjahr fiel dabei der Aufwand für die Ordnungsdienste aus: Weil ein Grossteil der Veranstaltungen wegen Corona abgesagt waren, leistete die Polizei in diesem Bereich nur 1800 Stunden. In den Vorjahren waren es jeweils rund 15’000 gewesen.

Für die sicherheitspolizeiliche Präsenz wurden 2020 rund 22'000 Stunden eingesetzt, ähnlich wie im Jahr davor. Uniformierte Polizistinnen und Polizisten zeigten dabei physische Präsenz im ganzen Stadtgebiet und traten mit der Bevölkerung in Kontakt, «was im Corona-Jahr besonders wichtig war», schreibt die Stadt.

Drei Brennpunkte

Die Stadt Thun hatte für das Jahr 2020 drei Brennpunkte bestimmt: «Gewalt im öffentlichen Raum», «Jugendprävention und Littering» sowie «Autoposer». Für die drei Schwerpunkte wandte die Polizei rund 1700 Stunden auf.

Beim Brennpunkt «Gewalt im öffentlichen Raum» verfolgte die Polizei das Ziel, durch gezielte präventive Polizeipräsenz und repressive Massnahmen die Zahl der Gewalt, Lärm- und Abfalldelikte im öffentlichen Raum zu reduzieren und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu steigern. Dafür wurde vor allem nachts die sichtbare und verdeckte Polizeipräsenz erhöht.

Mehr Dialog trotz Corona

Speziell geschulte Polizistinnen und Polizisten suchten im Rahmen des Schwerpunkts «Jugendprävention und Littering» das Gespräch mit den Jugendlichen und redeten auch über Themen wie Alkohol, Drogen- oder Tabakkonsum. Dem repressiven Teil kam eine untergeordnete Rolle zu. «Trotz reduzierter Aktionen aufgrund von Corona konnte die Polizei den Dialog mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen intensivieren», bilanziert die Stadt. Lärm und Littering hätten reduziert werden können.

Während des ersten Lockdown verschärfte sich nach Angaben der Stadt die Situation mit Autoposern, die mit hoch motorisierten Fahrzeugen durch Thun rasen und unnötigen Lärm verursachen. Deshalb intensivierten die Kantonspolizei und die Stadt Thun ihre Massnahmen. «Die Stadt lancierte eine Plakataktion, und die Polizei ahndete im Rahmen von Einzelaktionen und Kontrollen 92 Widerhandlungen. Es wurden auch Fahrzeuge sichergestellt.» Die Aktionen aller drei Brennpunkte würden in diesem Jahr weitergeführt.

Nicht zuletzt leisteten Polizeiangehörige 7850 Stunden für den Betrieb der regionalen Einsatzzentrale, des Schalters an der Allmendstrasse und der Amts- und Vollzugshilfe. Diese Zahl entspricht den Zahlen der Vorjahre.

PD/nik