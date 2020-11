Mutmassliche Glücksspielhöhle – Polizei kontrolliert zwei Lokale wegen illegalem Glücksspiel Die Polizei hat an der Stauffacherstrasse in Bern zwei Lokale kontrolliert. Insgesamt 61 Personen wurden kontrollier und rund 20’000 Franken Bargeld sicher gestellt.

Der Einsatz fand im Rahmen eines seit einigen Monaten geführten Ermittlungsverfahrens wegen Verdacht auf Widerhandlung gegen das Geldspielgesetzt statt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, handelt es sich um eine gezielte Kontrolle in einem Industriegebäude an der Berner Stauffacherstrasse am Samstag um zirka 22 Uhr.

Bei der Durchsuchung fand die Polizei im Untergeschoss des Gebäudes einen weiteren Raum, in dem mutmasslich illegales Glücksspiel betrieben wurde. In beiden Lokalen wurden mutmassliche Widerhandlungen gegen das Geldspiel- und das Gastgewerbegesetz festgestellt.

Die Polizei hielt im ersten Lokal 10 Personen an, kontrollierte sie und stellte Bargeld in Höhe von rund 20’000 Franken sowie mehrere Laptops, Geldspielautomaten und Wettquittungen sicher. Einer der Angehaltenen wird verdächtigt, das Lokal betrieben zu haben. Der 38-Jährige wurde für die Dauer weiterer Ermittlungen vorübergehend festgenommen. Er wurde am Sonntagnachmittag entlassen und wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Zur Klärung der einzelnen Rollen aller Befragten sind weitere Ermittlungen im Gang. Im Lokal im Untergeschoss wurden 51 Personen angehalten und kontrolliert. In diesem Zusammenhang wurden durch die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland separate Ermittlungen aufgenommen. Weiter werden sämtliche im Zusammenhang mit den beiden Lokal-Kontrollen angehaltenen Personen wegen Widerhandlung gegen die COVID-19 Verordnung angezeigt, da sie keine Masken trugen, Abstände nicht eingehalten wurden und keinerlei anderweitige Sicherheitsvorkehrungen festzustellen waren.

pd/ske