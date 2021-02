Trotz Corona – Polizei im Dauereinsatz: Personenansammlungen in Bern und im Grauholz aufgelöst In Bern versammelten sich am Samstagabend rund 200 Personen auf der Kleinen Schanze. Bei der Raststätte Grauholz löste die Polizei eine Ansammlung von 70 Personen auf.

In der Nacht auf Sonntag waren die Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei Bern stark gefordert. In der Stadt Bern sei es zu einem erhöhten Personenaufkommen und Sachbeschädigungen gekommen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Zudem seien zahlreiche Lärmklagen eingegangen.

So habe eine, aufgrund einer Lärmklage, ausgerückte Patrouille auf der Kleinen Schanze gegen 200 Personen angetroffen. Die Corona-Schutzmassnahmen seien nicht von allen Personen eingehalten worden. Die Anwesenden wurden aufgefordert, den Platz zu verlassen, was diese auch taten.

Vier Personen festgenommen

Aufgrund des hohen Personenaufkommens in der Innenstadt seien die Einsatzkräfte vor Ort geblieben. Sie mussten mehrmals wegen Nichteinhaltung der Schutzmassnahmen gemäss der gültigen Covid-19-Verordnung intervenieren.Die Interventionen, insbesondere in den Bereichen Bahnhof, Baldachin sowie Grosse und Kleine Schanze, gestalteten sich aufgrund des fehlenden Verständnisses vielfach schwierig. Trotzdem habe die Polizei primär auf Dialog gesetzt, wie es in der Mitteilung heisst.

Nach einer Sachbeschädigung an einem in der Bundesgasse abgestellten Polizeiauto wurden vier mutmasslich involvierte männliche Personen angehalten und vorläufig festgenommen. Drei von Festgenommen sind noch minderjährig. In der Nacht kam es in der Bundesgasse und am Bubenbergplatz zudem zu zwei Raubdelikten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zufahrt zur Autobahnraststätte Grauholz gesperrt

Aber auch ausserhalb der Stadt Bern wurde sich nicht immer an die Corona-Regeln gehalten. Im Zuge einer Kontrollfahrt stellte eine Polizeipatrouille gegen 22.15 Uhr auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte Grauholz Süd eine Ansammlung von rund 70 Personen und mehrere Dutzend Fahrzeuge fest. Die geltenden Corona-Schutzmassnahmen seien kaum eingehalten wurden.

Ein Grossteil der Parkplätze wurde von der Polizei gesperrt und die Anwesenden weggewiesen. Daraufhin löste sich die Ansammlung auf. Um eine erneute Ansammlung zu verhindern, sperrte die Polizei die Zufahrten zur Raststätte. Gegen 2 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden.

pd/tag