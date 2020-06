Messerattacke in Hotel – Polizei identifiziert Täter von Glasgow Ein 28-jähriger Mann aus dem Sudan hat am Freitag bei einem Angriff in einem Hotel mehrere Menschen verletzt. Er war von Polizisten erschossen worden.

Nach der Messerattacke in einem Hotel in Glasgow hat die Polizei den Täter identifiziert. Es handle sich um einen 28 Jahre alten Mann aus dem Sudan, teilte die schottische Polizei am späten Samstagabend mit. Der Mann hatte bei dem Angriff am Freitag sechs Menschen verletzt und war von Polizisten erschossen worden. Die Behörden gingen nicht von einem Terrorangriff aus.

Es gibt Hinweise, dass der Mann psychische Probleme hatte. Die Polizei in Schottland ermittele weiter die genauen Umstände des Vorfalls, hiess es laut Mitteilung. Auch der Gebrauch von Schusswaffen seitens der Polizei, der zum Tod des Angreifers geführt habe, werde untersucht.

Der Vorfall ereignete sich im Park Inn Hotel im Stadtzentrum. Dort wurden während der Corona-Pandemie Asylsuchende untergebracht. Unter den Verletzten waren drei weitere Bewohner des Hotels, zwei Mitarbeiter und ein Polizeibeamter. Alle seien weiterhin in Behandlung im Krankenhaus, aber in einem stabilen Zustand, teilte die Polizei am Samstag mit.

