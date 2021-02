Vier Männer angehalten – Polizei hebt zwei Hanf-Indooranlagen in Kirchlindach aus Insgesamt 145 Pflanzen, über 20 Kilogramm konsumfertiges Marihuana: Die Kantonspolizei Bern vermeldet einen Erfolg im Kampf gegen Drogenhandel.

Über 16 Kilogramm zum Trocknen ausgelegte Blüten konnte die Polizei ebenfalls sicherstellen. Foto: zvg/Kapo Bern

Die Kantonspolizei Bern vermutete in Kirchlindach ein Drogennest. In diesem Zusammenhang wurde letzten Freitag ein Auto angehalten; die Insassen wurden auf eine Polizeiwache gebracht. Gestützt auf deren Aussagen erfolgte noch am gleichen Abend eine Hausdurchsuchung am Badweg. Dabei konnten die Ermittler eine Indooranlage mit 145 Hanfpflanzen sicherstellen.

In der zweiten Gebäudehälfte fand die Polizei zudem über 20 Kilogramm konsumfertiges Marihuana sowie über 16 Kilogramm Hanfblüten, die zum Trocknen ausgelegt waren. Der mutmassliche Betreiber der Anlage wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Ein vierter Mann, der ebenfalls beteiligt gewesen sein soll, wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

Noch mehr Funde

Im Zuge weiterer Hausdurchsuchungen konnte die Polizei harte Drogen und Marihuana in kleinen Mengen, weitere 120 vertrocknete Hanfpflanzen sowie verschiedene Gerätschaften beschlagnahmen. Beide Anlagen wurden abtransportiert, die sichergestellten Betäubungsmittel wurden vernichtet.

Die vier Männer im Alter von 26 und 41 Jahren zeigten sich im Rahmen erster Einvernahmen geständig, die Hanf-Indooranlagen betrieben zu haben. Der 41-Jährige wurde in Untersuchungshaft versetzt.

Hanfpflanzen in der Indoor-Anlage in Kirchlindach. Foto: zvg/Kapo Bern

mb