Betreiber hat gestanden – Polizei hebt Hanfanlage mit 2600 Pflanzen in Burgdorf aus Am Montag wurde in Burgdorf ein 30-jähriger Mann angehalten, der Marihuana angebaut und damit gehandelt hat.

Über 2600 Hanfpflanzen stellte die Polizei im Gebäudeinnern sicher. (Symbolbild) Foto: Keystone

Bei einem Polizeieinsatz wurde am Montag in einem Industriegebäude in Burgdorf eine Hanfanlage mit mehr als 2600 Pflanzen ausgehoben. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hätten Hinweise aus der Bevölkerung zu den entsprechenden Ermittlungen geführt.

Der mutmassliche Betreiber der Indooranlage wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Im Zuge einer Hausdurchsuchung wurden bei dem 30-Jährigen rund sechs Kilogramm Marihuana sichergestellt. Dies wurde ebenso vernichtet wie die Hanfpflanzen.

Der Mann hat zugegeben, die Indoor-Hanfanlage betrieben und mit dem Marihuana gehandelt zu haben. Er wurde wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.

