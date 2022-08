Vier Personen angehalten – Polizei hebt Hanf-Indooranlage in Wiedlisbach aus Die Polizei hat in einem Geschäftsgebäude 45 Kilogramm getrocknetes Marihuana sichergestellt. Ermittlungen gegen drei Männer und eine Frau laufen.

Hanfstauden in einer Produktionshalle, in der legal Hanf angebaut wird. (Archivbild) Foto: Keystone

Die Berner Kantonspolizei hat am Mittwoch in Wiedlisbach eine Hanf-Indooranlage ausgehoben. Sie stellte rund 45 Kilogramm getrocknetes Marihuana sicher. Drei Männer und eine Frau hielt sie für weitere Abklärungen an.

Auf die Anlage in einem Geschäftsgebäude stiess die Kantonspolizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung, wie sie und die regionale Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Bei einer Hausdurchsuchung stellte die Polizei rund 2700 mit Erde befüllte Pflanzentöpfe und diverse Geräte für den Hanfanbau sicher.

Das Gebäude wurde polizeilich versiegelt, das Marihuana und die Gerätschaften werden vernichtet. Mutmasslicher Betreiber der Anlage ist ein 25-jähriger Mann. Er gestand bei der Einvernahme, die Anlage betrieben und mit Marihuana gehandelt zu haben.

Er sowie zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 23 und 52 Jahren werden sich nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wegen Wiederhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Justiz verantworten müssen.

SDA/mb

