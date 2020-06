Mehr als 3330 Hanfpflanzen – Polizei hebt grosse Indooranlage im Berner Jura aus Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstag in einer Lage in Orvin eine Hanf-Indooranlage ausgehoben. Ein 28-Jähriger befindet sich in Haft.

Insgesamt wurden mehr als 3’330 Hanfpflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien sichergestellt. Foto: zvg/Kapo Bern

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstag stellte die Kantonspolizei Bern in einem Auto mehrere Dutzend Hanfpflanzen und Utensilien zum Hanfanbau fest. Der Lenker wurde vorübergehend festgenommen. Die Ermittlungen führten zu Hausdurchsuchungen in Bern und Biel, diese wiederum ergaben den Verdacht auf eine grössere Hanfanlage in Orvin.

In der Nacht auf Freitag konnte schliesslich in einer Lagerhalle im Bereich L’Echelette in Orvin eine Indooranlage mit mehr als 3330 Hanfpflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien ausgehoben werden. Insgesamt wurden 584 erntereife Pflanzen, 407 Hanfpflanzen im Wachstum, 2330 Stecklinge und Setzlinge sowie 13 Mutterpflanzen sichergestellt. Des Weiteren wurden zahlreiche technische Geräte zum Hanfanbau aufgefunden. Die sichergestellten Pflanzen und Gerätschaften wurden noch im Verlaufe der Nacht und anlässlich einer Räumung am Freitag tagsüber abtransportiert und der Vernichtung zugeführt.

Beim angehaltenen Autolenker handelt es sich nach aktuellem Kenntnisstand um den mutmasslichen Betreiber der Anlage. Der 28-Jährige befindet sich derzeit in Haft und wird sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Justiz zu verantworten haben.

Die sichergestellten Pflanzen und Gerätschaften wurden nabtransportiert und der Vernichtung zugeführt. Foto: zvg/Kapo Bern

( mb / pd )