1500 Pflanzen beschlagnahmt – Polizei hebt grosse Hanfanlage in Eriz aus Weil ein Autolenker Marihuana mitgeführt hatte, veranlassten die Behörden eine Hausdurchsuchung. Dabei kam eine grössere Indoor-Anlage zum Vorschein.

Im Rahmen der Hausdurchsuchung wurden über 445 erntereife Hanfpflanzen, knapp 600 Jungpflanzen sowie ungefähr 465 Stecklinge gefunden. (Symbolbild)

Letzten Samstag kontrollierte die Kantonspolizei Bern einen Autolenker; dabei wurden über 350 Gramm Marihuana gefunden. In der Folge kam es am Montag zu einer Hausdurchsuchung in Eriz, bei der die Polizei auf eine grössere Indoor-Anlage stiess.

Im Rahmen der Hausdurchsuchung wurden über 445 erntereife Hanfpflanzen, knapp 600 Jungpflanzen sowie ungefähr 465 Stecklinge gefunden. Weiter wurden diverse technische Geräte sichergestellt. Pflanzen und Geräte wurden in der Folge vernichtet.

Der mutmassliche Betreiber der Anlage, ein 37-jähriger Mann, wird sich vor der Justiz zu verantworten haben. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

