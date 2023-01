690 Pflanzen und 4,5 kg Marihuana – Polizei hebt grosse Hanf-Indooranlage in Aarberg aus Am Stadtplatz in Aarberg hat die Polizei Marihuana und Hanfpflanzen sichergestellt. Der mutmassliche Anlagenbetreiber ist geständig.

Die Räume, in denen die Anlage betrieben worden war, sind polizeilich versiegelt worden. Foto: PD/Kantonspolizei Bern

Die Polizei hat auf einen Hinweis hin Mitte Dezember am Stadtplatz in Aarberg eine grosse Hanf-Indooranlage ausgehoben, wie sie am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte rund 690 Pflanzen, Geräte für deren Anbau sowie 4,5 Kilogramm Marihuana sicher.

Die Geschäftsräumlichkeiten plus eine dazugehörige Garage wurden versiegelt und das Marihuana sowie die Gerätschaften vernichtet.

Der mutmassliche Betreiber der Anlage ist ein 29-jähriger Mann, der sich geständig zeigt. Er wird sich vor der Justiz wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

PD/ske

