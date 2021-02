102 km/h statt 50 km/h – Polizei hält auf der Weissensteinstrasse in Bern zwei Raser an Am Freitag hat die Polizei zwei massiv zu schnelle Lenker angehalten. Ihnen wurde der Ausweis entzogen, die Autos wurden sichergestellt.

Am Freitagabend hat die Kantonspolizei Bern an der Weissensteinstrasse in Bern eine Verkehrskontrolle mit Anhaltemannschaft durchgeführt. Dabei stellten die Einsatzkräfte zwei Autos fest, die massiv zu schnell unterwegs waren. Ein Auto wurde nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 102 km/h anstelle der erlaubten 50 km/h gemessen. Nachfolgende technische Auswertungen ergaben, dass auch das zweite Auto mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs war.

Beide Lenker konnten vor Ort zur Kontrolle angehalten werden. Ihnen wurde der Führerausweis zuhanden der abgenommen, die Autos wurden sichergestellt. Der 20-Jährige und der 21-Jährige werden sich nach den gesetzlichen Bestimmungen betreffend Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

pd/ske