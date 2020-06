Verkehrskontrolle im Oberaargau – Polizei hält 12 Autofahrer wegen «vermeidbarem Lärm» an Die Kantonspolizei hat am Sonntag im Oberaargau Verkehrskontrollen durchgeführt. Mehrere Personen wurden aus verschiedenen Gründen angehalten.

Die Kantonspolizei Bern kündigt an, auch weiterhin im ganzen Kanton Bern Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit vermeidbarem Autolärm durchzuführen. Foto: Keystone

Die Kantonspolizei Bern hat am Sonntag im Raum Oberaargau Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Kontrollen in den Gemeinden Herzogenbuchsee, Bützberg und Langenthal seien gezielt erfolgt, wie die Polizei mitteilt. Das Augenmerk dabei lag auf Lärmbelästigung, gefährlichen Fahrmanövern und unerlaubten technischen Abänderungen an den Fahrzeugen.

Während der Verkehrsüberwachung an den Kontrollstandorten fielen insgesamt zwölf Autos etwa durch Aufheulenlassen des Motors oder starke Beschleunigungsmanöver auf. Die Autolenker wurden in der Folge angehalten und für weitere Abklärungen zum Verkehrsprüfzentrum in Bützberg begleitet. Im Zuge der technischen Kontrollen durch Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Bern wurden bei vier Autos unerlaubte Abänderungen an der Auspuffanlage festgestellt.

Die Fahrzeuge wurden in der Folge sichergestellt. Die entsprechenden Autofahrer sowie sechs weitere kontrollierte Fahrzeugführer wurden wegen unnötigem Verursachen von vermeidbaren Lärm und weiteren Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt.

Zudem wurden unter anderem auch in der Stadt Bern bei Kontrollen letzte Woche insgesamt vierzehn Anzeigen wegen unnötigem Verursachen von vermeidbarem Lärm ausgestellt und ein Auto wegen unerlaubter Abänderungen sichergestellt. Weitere Widerhandlungen wurden auch anderenorts im Kanton Bern – etwa in der Region Biel – festgestellt.

Die Kantonspolizei Bern wird gestützt auf Feststellungen auch weiterhin im ganzen Kanton Bern Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit vermeidbarem Autolärm durchführen.

( ber )