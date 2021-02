Busse mit Gegenständen beworfen – Polizei greift zwei Jugendliche in Thun auf Am Samstagabend haben in Thun Jugendliche Gegenstände auf Linienbusse geworfen worden. Zwei von ihnen werden sich vor der Justiz verantworten müssen.

Am Samstagabend kurz vor 19.30 Uhr rückt die Kantonspolizei Bern zur Bushaltestelle Pfarrhausweg an der Adlerstrasse in Thun aus. Einer Meldung zufolge seien dort Schüsse auf fahrende Linienbusse abgegeben worden und die Busse hätten Löcher in den Scheiben aufgewiesen.

Mehrere Patrouillen fanden im Bereich der Bushaltestelle eine Gruppe von rund zwanzig Personen. Diese wurden unter Waffenandrohung angehalten und kontrolliert. Laut der Polizei hatten zwei Jugendliche aus der Gruppe vorbeifahrende Busse mit Gegenständen beworfen, was sich wie Schüsse angehört hatte.

Der 15- und der 16-Jährige wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Durch die Kantonspolizei Bern sind unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft weitere Ermittlungen im Gang.

pd/ske