Weiterer Todesfall in Interlaken – Polizei findet toten Mann in Wohnung Am Dienstagabend fand die Polizei in einer Wohnung an der Centralstrasse einen toten Mann. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen.

In einer Wohnung an der Centralstrasse fand die Polizei am Dienstagabend die Leiche eines Mannes. Karte: Google Maps

Die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland und die Kantonspolizei Bern teilten am Mittwochabend mit, dass der Polizei am Dienstag um 23.35 Uhr ein verletzter Mann in einer Wohnung an der Centralstrasse in Interlaken gemeldet worden sei. Die sofort aufgebotenen Einsatz- und Rettungskräfte hätten indes nur noch der Tod des Mannes feststellen können.

«Die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind aktuell noch nicht gänzlich geklärt», schreiben die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Ermittlungen gingen vorerst in alle Richtungen. Ein Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt vom Montag, 19. Oktober, in Interlaken bestehe aber nicht.

pkb