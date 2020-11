«Opfer eines Gewaltdelikts» – Polizei findet toten Mann in Lengnau Am Mittwochvormittag hat die Kantonspolizei Bern in einer Wohnung in Lengnau einen leblosen Mann aufgefunden. Sie geht von einem Gewaltdelikt aus.

Am Mittwochvormittag haben Polizisten in einer Wohnung am Chasseralweg 12 in Lengnau einen toten Mann aufgefunden. Offenbar wurde der Verstorbene Opfer eines Gewaltdelikts, wie die Kantonspolizei Bern in einem Communiqué schreibt.

Für die weiteren Ermittlungen sowie für die Spurensicherung wurden verschiedene Spezialdienste der Kantonspolizei Bern, darunter auch die Forensik, aufgeboten. Die polizeilichen Arbeiten vor Ort dauern auch am Donnerstag noch an.

Parallel dazu sind umfangreiche Ermittlungen zur Täterschaft im Gang. Zudem werden auch am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern diverse Untersuchungen, insbesondere zur Todesursache des Mannes, durchgeführt.

Die Polizei sucht Zeugen. Beobachtungen, die am Mittwochmorgen oder in den Vortagen rund um den Chasseralweg 12 gemacht wurden, könnten wichtige Hinweise darstellen. Personen, die möglicherweise sachdienliche Angaben zu den Ereignissen vor Ort machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern zu melden: 032 324 85 31.

chh/pd