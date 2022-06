Keine Dritteinwirkung – Polizei findet tote Person am Aareufer in Rubigen Am Mittwochmorgen ist am Aareufer in Rubigen eine leblose Person gefunden worden. Die formelle Identifikation steht noch aus.

In Rubigen ist eine tote Person gefunden worden. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ihr am Mittwochvormittag eine leblose Person in der Aare im Bereich «Raintalau» gemeldet worden.

Als die Einsatzkräfte – darunter auch Spezialisten der Seepolizei der Kantonspolizei Bern – vor Ort eintrafen, fanden sie den Körper in Ufernähe sichten und konnten ihn bergen. Dabei konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden.

Die formelle Identifikation der Leiche steht noch aus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Todesursache zu klären. Laut aktuellen Erkenntnissen könne eine Dritteinwirkung aber ausgeschlossen werden.



