Bei Hausdurchsuchung – Polizei findet mehrere Kilo Cannabis sowie Waffen und Kokain Die Polizei hat in Biel mehrere Kilogramm Cannabis, Kleinmengen anderer Betäubungsmittel, Material einer Indooranlage sowie Waffen sichergestellt.

Sechs Männer werden sich vor der Justiz verantworten müssen. Drei weitere werden voraussichtlich wegen Drogenkonsums angezeigt. (Symbolbild) Foto: iStock

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstag in Biel ein Drogenlager ausgehoben. Bei einer Hausdurchsuchung in einer Liegenschaft an der Aarbergstrasse fanden die Einsatzkräfte über vier Kilogramm Cannabis sowie Kleinmengen anderer Betäubungsmittel, darunter Kokain.

Weiter stellte die Polizei Material einer Indooranlage sowie verschiedene verbotene Waffen sicher.

Vor Ort wurden rund 40 Personen kontrolliert, sechs von ihnen wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Die Männer im Alter zwischen 20 und 32 Jahren konnten die Wache im Verlauf des Abends und der Nacht auf Freitag wieder verlassen. Sie werden sich vor der Justiz zu verantworten haben.

Ausserdem müssen drei weiteren Personen wegen Drogenkonsums mit einer Anzeige rechnen.

Die Hausdurchsuchung war laut Polizei eine gezielte Aktion, die aufgrund eines Verdachts nach Ermittlungen durchgeführt worden war. Weiterführende Ermittlungen sind im Gang.

