Habkern – Vermisster Jäger leblos aufgefunden Ein Jäger war vor einer Woche auf eine Jagd aufgebrochen und wurde seither gesucht. Nun ist er gefunden worden. Er stürzte wohl eine Felswand hinunter. pkb/sft

Jagen im Wald (Themenbild): Ein Jäger wurde seit einer Woche vermisst, nun wurde in Habkern seine Leiche gefunden. Laut Polizei dürfte er eine Felswand hinunterstürzt sein. Foto: PD/Madeleine Schoder

Der Kantonspolizei Bern war am Sonntagmorgen, 4. September, gemeldet worden, dass ein Jäger mit seinem Hund am Donnerstag, 1. September, für eine mehrtägige Jagd im Gebiet Habkern aufgebrochen und nicht zurückgekehrt sei. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde umgehend eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. So standen zahlreiche Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern, die Rega sowie Einsatzkräfte der Alpinen Rettung Schweiz mit Suchhunden während mehrerer Tage im Dienst.