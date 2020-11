Todesfälle in Riggisberg – Polizei findet älteres Ehepaar tot auf Die Kantonspolizei hat in einer Wohnung in Riggisberg ein älteres Ehepaar tot aufgefunden. Eine vorsätzliche Handlung des Mannes habe zum Tod der beiden geführt.

Die Polizei hat in Riggisberg ein älteres Ehepaar tot aufgefunden (Symbolbild). Foto: Keystone

Am Mittwochmorgen, 4. November, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass ein älteres Ehepaar in einer Wohnung in Riggisberg leblos aufgefunden worden war. So die Mitteilung der Polizei.

Die Ermittlungen lassen darauf schliessen, dass eine vorsätzliche Handlung des Mannes zum Tod der beiden Personen geführt hat. Weitere Angaben macht die Polizei nicht.

pkb/ngg