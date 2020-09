Diebestour auch im Kanton Bern – Polizei fasst zwei Einbrecher Die Freiburger Polizei hat zwei Männer festgenommen, die bei mehreren Einbrüchen und Diebstählen Ware im Wert von über 20’000 Franken erbeutet haben.

Die Einbrecher waren in sechs Kantonen aktiv. Foto: coulourbox

Zwei Algerier sollen zwischen Mai und Juli in der Westschweiz und im Kanton Bern eine Reihe von Einbrüchen und Diebstählen begangen haben. Die Freiburger Polizei fasste den einen Mann in Freiburg und den anderen in Murten.

Die mutmasslichen Diebe befinden sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Deliktsumme wird auf über 20'000 Franken geschätzt.

Die zwei Verdächtigen sollen Geld, Schmuck, Computer und Kameras gestohlen haben. Sie sind weitgehend zuständig. Die Delikte begingen sie laut Polizei in den Kantonen Freiburg, Genf, Neuenburg, Waadt, Wallis und Bern.

SDA