Einbrüche in der Region Burgdorf – Polizei fasst mutmasslichen Serien-Einbrecher Im Sommer gab es rund um Burgdorf insgesamt 14 Einbrüche. Jetzt hat die Kantonspolizei Bern einen Verdächtigen festgenommen.

Die Berner Polizei ist einem mutmasslichen Serien-Einbrecher auf die Spur gekommen. Symbolbild: Keystone/Walter Bieri

Die Berner Kantonspolizei hat einen Mann gefasst, der im Juli und August insgesamt 14 Einbrüche in der Region Burgdorf begangen haben soll. Er befindet sich in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Beim 47-jährigen Mann handle es sich um einen rumänischen Staatsangehörigen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der mutmassliche Täter hielt sich laut Communiqué widerrechtlich in der Schweiz auf.

Bei den Einbrüchen in Burgdorf, Kirchberg und Rüegsauschachen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Die Polizei geht davon aus, dass der mutmassliche Täter mit den Einbrüchen Teile seines Lebensunterhalts bestritt und somit gewerbsmässig agierte.

SDA/ps

Fehler gefunden?Jetzt melden.