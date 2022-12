72-Jährige bei Raub verletzt – Polizei fasst mutmasslichen Handtaschendieb in Biel Ein 31-Jähriger hat gestanden, in Biel einer älteren Frau die Handtasche gestohlen zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Kantonspolizei hat am Montag in Biel einen mutmasslichen Dieb gefasst, wie sie in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Der Mann wird verdächtigt, einer 72-Jährigen die Handtasche gestohlen zu haben. Die Frau wurde am Montagmorgen kurz nach 10.40 Uhr am Calvin-Weg verletzt am Boden gefunden und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Wenige Stunden nach der Tat konnte die Polizei einen 31-Jährigen anhalten, der Diebesgut auf sich trug. Auf der Polizeiwache zeigte er sich geständig. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Um den genauen Tathergang zu klären, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

pkb/ske

