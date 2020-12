Diebstähle rund um den Bielersee – Polizei fasst fünf Einbrecher im Seeland Sie brachen in Wohnungen und Autos ein und stahlen Wertsachen: Die Kantonspolizei Bern kam fünf Einbrechern auf die Schliche.

Rund um den Bielersee kam es in den letzten Tagen zu mehreren Einbrüchen und Diebstählen. (Symbolbild) Foto: iStock

Die Kantonspolizei Bern konnte in den letzten Tagen fünf Einbrecher fassen. Die Männer werden verdächtigt, an mehreren Einbruch- oder Einschleichdiebstählen in Wohnungen und Fahrzeugen im Seeland beteiligt gewesen zu sein.

In Gampelen erhielt die Polizei in der Nacht auf letzten Montag die Meldung, dass eine Person in ein Wohnhaus eingebrochen war und danach geflüchtet sei. Die Polizei war zwar schnell vor Ort, konnte die Täter jedoch nicht ausfindig machen.

In der gleichen Nacht ging eine weitere Meldung, diesmal zu einem versuchten Einschleichdiebstahl in ein Gebäude in Gals, ein. Mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung fasste die Polizei in Gampelen schlussendlich noch in der Nacht einen ersten Verdächtigen.

Wenig später konnte eine weitere verdächtige Person angehalten werden. Es gibt konkrete Hinweise darauf, dass die beiden Männer an mehreren Einbruch- oder Einschleichdiebstählen in der Region, darunter auch an den oben genannten, beteiligt waren, schreibt die Kantonspolizei Bern am Mittwochnachmittag in einem Communiqué.

Tipps zum Schutz vor Einbrechern Infos einblenden Die Kantonspolizei Bern gibt Ratschläge, wie man sich wirkungsvoll vor Einbrechern schützen kann: Schliessen Sie sämtliche Türen und Fenster in Wohnungen, Häusern oder Fahrzeugen immer ab – auch bei kurzen Abwesenheiten.

Lassen Sie keine Wertsachen in Fahrzeugen zurück.

Signalisieren Sie, insbesondere in den Wintermonaten, mittels Zeitschaltuhren und Lichtquellen Anwesenheit zuhause oder in Firmenräumlichkeiten.

Melden Sie verdächtige Beobachtungen bei den Notrufnummern 112 oder 117.

In der Nacht auf Sonntag wollten in Nidau mehrere Personen vor der Polizei flüchten, als diese eine Kontrolle durchführte. Ein Mann schaffte es jedoch nicht, zu entkommen. Ein weiterer Mann konnte mithilfe eines Polizeihundes ausfindig gemacht und angehalten werden.

Die Beiden wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung in der Wohnung bei einem der Verdächtigen fanden Polizisten mehrere Gegenstände, die als gestohlen gemeldet waren und stellten diese sicher.

Des Weiteren wurden zwei Personen, die zur Fahndung ausgeschrieben waren, am vergangenen Freitag in Le Landeron von der Polizei Neuenburg angehalten und für weitere Abklärungen an die Kantonspolizei Bern übergeben. Die beiden Jugendlichen werden verdächtigt, in Ligerz mehrere Einschleichdiebstähle in Wohnungen und Fahrzeuge begangen zu haben.

Alle fünf Personen werden sich für ihre Taten vor der Justiz verantworten müssen.

chh/pd