Drogen im Auto gefunden – Polizei erwischt Autolenker nach Verfolgungsjagd bei Biel Am Sonntag ist es auf der A5 zwischen Solothurn und Biel zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Der Lenker konnte zunächst flüchten, wurde aber später im Kanton Solothurn angehalten.

Am Sonntag kam es in Biel zu einer Verfolgungsjagd. Gegen 20 Uhr versuchte ein Lenker, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Er fuhr darauf mit hoher Geschwindigkeit auf der A5 von Solothurn herkommend in Richtung Biel.

Eine Patrouille versuchte, das Auto anzuhalten, als es die A5 via die Ausfahrt Biel-Ost verliess. Der Fahrzeuglenker konnte jedoch nicht gestoppt werden, weshalb die Patrouille die Verfolgung aufnahm, wie es einer Mitteilung der Polizei heisst. Das flüchtende Auto fuhr, gefolgt von jeweils einer Patrouille der Kantonspolizei Bern und der Kantonspolizei Solothurn, erneut auf die A5 in Richtung Solothurn. Bei der Autobahnraststätte Pieterlen wendete das Auto wieder und fuhr in Richtung Biel, wo es erneut bei der Ausfahrt Biel-Ost die A5 verliess und schliesslich ausser Sichtweite der Patrouillen geriet.

Das Fahrzeug wurde kurz darauf an der Solothurnstrasse in Biel verlassen aufgefunden. Im Auto fand die Polizei Betäubungsmittel. In der Nacht auf Montag konnte der mutmassliche Lenker im Kanton Solothurn angehalten werden.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Personen, die Angaben zur Fahrweise des geflüchteten Personenwagens, einem dunklen BMW-Kombi, machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

PD/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.