Demo in Bern am Samstag – Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen wegen AHV-Demo Am Samstag findet in Bern die bewilligte Kundgebung «Keine AHV-Reform auf Kosten der Frauen!» statt. Die Polizei rechnet mit einer hohen Teilnehmerzahl und grösseren Verkehrsbehinderungen.

Am Frauenstreiktag vom 14. Juni 2019 kamen mehrere Tausend Frauen nach. (Archivbild) Foto: Keystone/Peter Klaunzer

Die bewilligte Kundgebung «Keine AHV-Reform auf Kosten der Frauen!" vom Samstag in Bern wird laut der Berner Kantonspolizei zu Verkehrsbehinderungen führen. Vor allem in der Innenstadt sei mit grösseren Einschränkungen zu rechnen, teilte sie am Donnerstag mit.

Mehrere Strassen würden vorübergehend gesperrt. Nebst dem motorisierten Individualverkehr werde auch der öffentliche Verkehr teilweise eingeschränkt, heisst es im Communiqué. So wird etwa zwischen 13.15 und 15 Uhr kein Bernmobil-Bus mehr über das Bollwerk fahren.

Aufgerufen zur Kundgebung haben Gewerkschaften und feministische Organisationen. Diese beginnt um 14 Uhr auf der Schützenmatte. Um 15 Uhr soll der Demonstrationszug auf dem Bundesplatz ankommen. Laut der Internetseite der Gewerkschaft Unia werden auch Extrazüge verkehren, um Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmer nach Bern zu bringen.

sda/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.