Frauenstreik in Bern – Polizei erwartet hohe Zahl an Teil­nehmer­innen Bereits den ganzen Tag finden in Bern Aktionen zum feministischen Streik statt. Um 18:30 Uhr beginnt eine grosse Kundgebung. Es kommt zu Einschränkungen im Verkehr. Noah Fend

Auch dieses Jahr gehen in Bern am 14. Juni zahlreiche Frauen auf die Strasse, um für Gleichstellung zu demonstrieren. (Archivbild vom 14. Juni 2021) Foto: Raphael Moser

«Immerno hässig». Unter diesem Motto gehen auch am diesjährigen 14. Juni in Bern Frauen auf die Strasse und kämpfen für Gleichstellung. Mit dieser gehe es nämlich nicht vorwärts, im Gegenteil. So schreiben es die Organisatorinnen in ihrer Mitteilung zum feministischen Streiktag in Bern.

Als Beispiele für Rückschritte in der Gleichstellungspolitik nennen sie etwa ein Urteil des Bundesgerichts, das jüngst entschieden hat, dass Mütter nach einer Scheidung kein automatisches Recht mehr haben auf persönlichen Unterhalt. Ausserdem nennen sie die «AHV21»-Reform, die eine Erhöhung des Frauenrentenalters beinhaltet sowie fortbestehende Lohnunterschiede.

Bereits seit 6 Uhr morgens finden an verschiedenen Orten in der Stadt Bern Aktionen statt. So gibt es Programm auf dem Casinoplatz, auf dem Kornhausplatz, auf dem Bahnhofplatz, im Progr und auf dem Bundesplatz.

Einschränkungen wegen Demo

Ab 18:30 Uhr ist eine grosse Demonstration geplant. Die Kantonspolizei Bern rechnet mit einer hohen Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie sie bereits am Samstag in einer Mitteilung schreibt. Der Umzug wird vom Bundesplatz über Amthausgasse, Casinoplatz, Münstergasse, Junkerngasse, Gerechtigkeitsgasse, Kramgasse und Hotelgasse zurück auf den Bundesplatz führen.

Wegen des Umzugs sind Bundes- und Kochergasse sowie Amthaus- und Schauplatzgasse ab 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auch der Bärenplatz ist dann nicht zugänglich. Die Zufahrten zum Casino-Parking und zum Hotel Bellevue sind während der Kundgebung nur über Kirchenfeldbrücke und Kochergasse möglich.

Auch im öffentlichen Verkehr kommt es am Dienstagabend zu Einschränkungen. Die Buslinie 12 wird zwischen 17:30 und 20:30 in der Altstadt via Postgasshalde umgeleitet. Die Haltestelle «Rathaus» wird nicht bedient. Bis Betriebsschluss werden zudem die Linien 10 und 19 Richtung Bern Bahnhof via Bärenplatz umgeleitet. Auch auf der Tramlinie 6 kommt es zu Kursausfällen.

