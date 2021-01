Einbruch im Liebefeld – Polizei ertappt zwei jugendliche Diebe auf frischer Tat Zwei 16-Jährige versuchten am Dienstag in Köniz, in geparkte Autos einzubrechen. Als sie anschliessend in eine Wohnung eindrangen, griff die Polizei sie auf.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, konnte am Dienstagvormittag eine zivile Patrouille am Steinhölzliweg in Liebefeld beobachten, wie zwei Jugendliche versuchten, die Türen von geparkten Autos zu öffnen. Kurze Zeit später stieg einer der beiden an der Gebhartstrasse durch ein offenes Fenster in eine Wohnung ein. Dann schritt die Polizei ein.

Die beiden 16-Jährigen wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Gemäss aktuellen Kenntnissen wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Dennoch haben die beiden, die noch am Dienstagabend wieder auf freien Fuss gelassen wurden, nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruchs am Hals.

mb