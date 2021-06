28 Delikte im Kanton Bern – Polizei ermittelt zwei mutmassliche Diebe Die Berner Kantonspolizei hat zwei junge Männer festgenommen, welche zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 als Diebe unterwegs gewesen sein sollen.

Neben Einbruch- und Einschleichdiebstählen sollen die beiden auch Trick- und Taschendiebstähle begangen haben. Foto: Getty Images

Die Kantonspolizei Bern hat im Rahmen umfangreicher Ermittlungen zwei mutmassliche Diebe überführt, wie sie am Donnerstag mitteilt. Die beiden Männer sollen zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 insgesamt 28 Diebstähle begangen haben, die meisten davon im Kanton Bern.

Einen der Männer, einen 21-Jährigen, hatte die Polizei schon im letzten November in Bern kontrolliert. Er hatte eine Sonnenbrille dabei, die zuvor aus einem Auto gestohlen worden war. Der Mann war erkennungsdienstlich erfasst und daraufhin wieder entlassen worden.

Ende Dezember fand die Polizei seine Spuren dann an den Tatorten von neun versuchten Einbruch- und Einschleichdiebstählen in Aarberg und Lyss. Im Januar wurde er schliesslich durch das Grenzwachtkorps in Biel angehalten und der Kantonspolizei Bern übergeben. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der 21-Jährige mittels Videoaufnahmen zusätzlich mit rund einem Dutzend Taschen- und Trickdiebstählen in Zügen in Verbindung gebracht werden. Einen mutmasslich 24-jährigen Mittäter konnte die Polizei dabei ebenfalls identifizieren und am 13. April in Neuenburg anhalten.

Insgesamt erbeuteten die beiden mutmasslichen Diebe Gegenstände und Bargeld im Wert von rund 15'000 Franken. Dabei entstand ein Sachschaden von über 5'000 Franken. Auch der zweite Mann sitzt in Untersuchungshaft. Beide werden sich unter anderem für insgesamt 28 Diebstahlsdelikte beziehungsweise Versuche dazu vor der Justiz verantworten müssen.

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.