Zwei Überfälle auf Shops – Polizei ermittelt mutmasslichen Tankstellen-Räuber in Biel Die Polizei hat einen Mann gefasst, der am vergangenen Wochenende mutmasslich zwei Tankstellenshops in Biel überfallen hat.

Die Kantonspolizei Bern hat einen Mann ermittelt, der mutmasslich am vergangenen Wochenende in Biel zwei Raubüberfälle verübt hat. Dies schreibt sie am Donnerstagabend in einer Mitteilung.

Der erste Überfall wurde am Freitag kurz nach 20 Uhr auf einen Tankstellenshop an der Reuchenettestrasse verübt. Ein Unbekannter betrat den Shop, bedrohte den Angestellten mit einer Waffe und verlangte Bargeld. Danach flüchtete er mit der Beute. Bereits am Samstagmorgen, kurz vor 8.50 Uhr, schlug mutmasslich der selbe Täter wieder zu – bei einem Tankstellenshop an der Brüggstrasse. Auch dort wurde eine Angestellte mit einer Waffe bedroht und der Mann konnte mit der Beute flüchten.

Die Ermittlungen legten nahe, dass es sich um den gleichen Mann handelt, schreibt die Polizei. Im Rahmen «umfangreicher Abklärungen» konnte er identifiziert und am Donnerstagvormittag im Raum Biel angehalten werden. Er zeigte sich in der Einvernahme geständig. Der 20-Jährige Täter wird sich vor der Justiz zu verantworten haben.

