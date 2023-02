In Langenthal und Wynau – Polizei deckt zwei Hanf-Indooranlagen auf Als die Kantonspolizei Bern routinemässig zwei CBD-Hanfanlagen kontrollierte, flog der Betrug auf: Die Pflanzen enthielten nämlich sehr wohl THC.

Die Berner Kantonspolizei fasste zwei mutmassliche Betreiber von zwei Hanf-Indooranlagen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die Berner Kantonspolizei hat am Montag 3700 Hanfpflanzen und 40 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Sie nahm zwei mutmassliche Betreiber von zwei Indooranlagen in Langenthal und Wynau fest, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

Die Polizei habe im Rahmen einer Routinekontrolle von zwei gewerblich betriebenen CBD-Hanfanlagen Unrechtmässigkeiten festgestellt. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der THC-Gehalt der Pflanzen über dem gesetzlich zulässigen Wert von einem Prozent liege, so die Polizei.

Die Räumlichkeiten wurden von der Polizei versiegelt, das Marihuana vernichtet und die Gerätschaften sichergestellt. Die zwei mutmasslichen Betreiber der Anlage, werden sich nach Abschluss der Ermittlungen vor der Justiz verantworten müssen.

