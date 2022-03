Es geht um über 38 Kilo Heroin – Berner Justiz zerschlägt multinationalen Drogenhändlerring Die Kantonspolizei Bern hat eine Heroindealer-Bande ermittelt. Es kam zu zwei Anzeigen sowie mehreren Verhaftungen und Verurteilungen.

pd/ske

Ein Teil des sichergestellten Heroins und Streckmittels. Foto: zvg/pkb

Die Kantonspolizei Bern hat nach mehrjährigen Ermittlungen und Überwachungen einer Bande von Drogendealern in der Region Bern das Handwerk gelegt. Es geht um insgesamt über 38 Kilogramm Heroin.

Den ersten Hinweis auf einen möglichen Drogenhandel im Kanton Bern erhielt die Polizei bereits im Mai 2019, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Darauf verhaftete sie im April 2020 den mutmasslichen Drahtzieher, einen 38-jährigen Eritreer, bei einer Drogenübergabe in Bern.

Parallel dazu wurde ein 27-jähriger Albaner international zur Fahndung ausgeschrieben. Er soll Drogendepot-Wohnungen aufgebaut und mit Heroin gehandelt haben. Im Dezember 2020 wurde er in Ungarn verhaftet und in die Schweiz überführt.

Dem Eritreer wird der Handel mit über 33 Kilogramm und dem Albaner mit 13 Kilogramm Heroin zur Last gelegt. Beide sind geständig und befinden sich im vorzeitigen Strafvollzug.

Bei den Ermittlungen fand die Polizei auch mehrere Drogendepots in Wohnungen in den Regionen Seeland, Mittelland und Bern – unter anderem im Dezember 2019 in Moosseedorf. Die Einsatzkräfte nahmen drei Albaner fest, welche die Depots geführt hatten. Die drei Männer sind bereits rechtskräftig wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden.

Auch zwei Eritreer sowie ein Somalier, die ihre Sozialwohnungen für Drogendepots zur Verfügung gestellt hatten, wurden festgenommen und werden sich wegen Gehilfenschaft verantworten müssen. Zudem wurden vier Albaner und ein Armenier verhaftet und als Drogenkuriere verurteilt.

Allen Beschuldigten wird vorgeworfen, an einem bandenmässig organisierten Heroinhandel mit insgesamt über 38 Kilogramm Heroin beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei konnte 13 Kilogramm der Drogen sicherstellen.

Die beiden Hauptbeschuldigten, der 38-jährige Eritreer sowie der 27-jährige Albaner, wurden Mitte Februar 2022 wegen bandenmässigem Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Geldwäscherei angeklagt.

Eine sichergestellte Heroinpresse. Foto: zvg/pkb

