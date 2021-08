Missbrauchsklage gegen einen Royal – Polizei-Chefin überprüft Vorwürfe gegen Prinz Andrew Cressida Dick begutachtet noch einmal das Material, das den Sohn der Königin belasten soll. Niemand stehe über dem Gesetz, erklärt die Leiterin der Londoner Polizei.

Heikle Aufgabe: Londons Polizei-Chefin Cressida Dick muss die Unterlagen über ein Mitglied der Royals studieren. Foto: Kirsty O’Connor (AFP/14. Juli 2021)

Die Chefin der Londoner Polizei, Cressida Dick, hat eine Überprüfung der Missbrauchsvorwürfe gegen den britischen Prinzen Andrew (61) angekündigt. Im Lichte der jüngsten Entwicklungen solle nochmal ein Blick auf das Material geworfen werden, sagte die Scotland-Yard-Chefin dem Radiosender LBC am Donnerstag.

«Niemand steht über dem Gesetz», fuhr Dick demnach fort. Offizielle Ermittlungen wurden aber noch nicht aufgenommen.

Eine Frau, die dem zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth II. (95) vorwirft, sie als Minderjährige unter anderem in London missbraucht zu haben, hatte kürzlich in den USA Zivilklage eingereicht. Virginia Giuffre gibt an, von dem inzwischen gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein und seiner Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell als Jugendliche zur Sexsklavin gemacht worden zu sein.

Prinz Andrew steht seit Jahren wegen seiner früheren Freundschaft zu Epstein in der Kritik und hat sich von seinen royalen Aufgaben zurückgezogen.

