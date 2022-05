Erlaubt gewesen wären 80 km/h – Polizei blitzt 19-jährigen Raser mit 142 km/h Am Samstagabend erwischte die Polizei in Finsterhennen im Berner Seeland einen jungen Mann, der ausserorts massiv viel zu schnell unterwegs war.

Der 19-Jährige war ausserorts mit 142 km/h unterwegs. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Am Samstag blitzte die Kantonspolizei Bern kurz vor 19 Uhr ein Auto, das auf der Hauptstrasse zwischen Finsterhennen und Treiten mit «massiv zu hoher Geschwindigkeit» unterwegs war, wie es im Communiqué heisst. Die Geschwindigkeit des gemessenen Autos betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 142 km/h statt der im betroffenen Strassenabschnitt erlaubten 80 km/h.

Die Polizei hielt den mutmasslichen Raser – einen 19-jährigen Mann – noch am gleichen Abend in Treiten an. Er wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und zeigte sich anlässlich einer Einvernahme geständig. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Der junge Mann wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

pd/chh

