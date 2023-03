Vier Indooranlagen ausgehoben – Polizei beschlagnahmt Hanf im Wert von mehreren Millionen Rund 10’000 Marihuanapflanzen hat die Polizei in Bern und Lyss vier Indoor-Anlagen beschlagnahmt. Drei Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Diese Hanf-Indooranlage in Bern hat die Polizei im letzten November ausgehoben. Foto: Kantonspolizei Bern

Die Kantonspolizei Bern hat gleich mehrere Hanf-Indooranlagen in Bern und Lyss ausgehoben. Drei Männer, die diese betrieben haben sollen, wurden angehalten.

Am 26. November letzten Jahres erhielt die Polizei einen Tipp, dass in einem Industriegebäude in Bern Hanfpflanzen festgestellt worden seien. Die Einsatzkräfte fanden zwar die Anlagen, Personen waren jedoch keine vor Ort.

Bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung fand die Polizei in 13 Räumen insgesamt über 9000 Marihuanapflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sowie rund 48 Kilogramm konsumfertiges Marihuana.

Im Gebäude befanden sich laut Polizeiangaben zudem zahlreiche professionelle technische Gerätschaften zum Hanfanbau. Die sichergestellten Pflanzen und das getrocknete Marihuana wurden abtransportiert und vernichtet. Gemäss Schätzungen beläuft sich der Umsatz, der mit den sichergestellten Betäubungsmitteln hätte erzielt werden können, auf über drei Millionen Franken.

Drei Männer in Untersuchungshaft

Darauffolgende Ermittlungen führten die Polizei zu den mutmasslichen Betreibern: Am 27. März wurden in Bern drei Männer angehalten. Bei Hausdurchsuchungen stiessen die Polizistinnen und Polizisten auf zwei weitere Indooranlagen in Bern mit jeweils rund 700 und 250 Marihuanapflanzen.

Auch in Lyss fand die Polizei eine kleinere Indooranlage mit 15 Pflanzen und stellte acht Kilogramm Haschischplatten sowie zirka 16 Kilogramm Haschischpulver sicher. Die Indooranlagen wurden jeweils ausgehoben und vernichtet.

Am Montag stiess die Polizei nun auf weitere Indooranlagen mit insgesamt rund 1000 Marihuanapflanzen. Foto: Kantonspolizei Bern

Die drei angehaltenen Männer im Alter von 21, 24 und 25 Jahren befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Sie werden beschuldigt, unter anderem die ausgehobenen Indooranlagen gewerbemässig betrieben sowie mit Betäubungsmittel gehandelt zu haben. Sie werden sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Justiz verantworten müssen.

PD/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.