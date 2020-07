Nach Demo auf dem Bundesplatz – Polizei äussert sich nicht zum Mann, der sich angezündet hat Mit Verweis auf dessen Persönlichkeitsschutz lassen Kantons- und Sanitätspolizei Fragen zum Brandopfer von der Demonstration am Montag unbeantwortet. Christoph Hämmann

Der Berner Bundesplatz am Montag, nachdem sich ein Demonstrationsteilnehmer selber angezündet hatte. Foto: Keystone

Brandspuren zeugten danach vom schrecklichen Vorfall, der sich am Montagnachmittag auf dem Bundesplatz ereignet hatte. An einer Demonstration gegen die bernische Asylpolitik hatte sich ein Mann unvermittelt selber angezündet. Die Sanitätspolizei brachte ihn mit der Ambulanz ins Spital und gab später an, er sei «nicht lebensbedrohlich» verletzt.