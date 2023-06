Die Loubegaffer – Politpaar Aebischer-Moser mit Homestory und Salzmann in der PUK SP-Nationalrat Matthias Aebischer lässt sich auf einen Familienausflug begleiten. Und Werner Salzmanns scharfer Ton könnte in der PUK dienlich sein. Die Loubegaffer

Tiana Angelina Moser und Matthias Aebischer – hier im September 2020 im Nationalrat – legen im Wahlkampf schon mal vor. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Eine Homestory mit Kindern ist für eine Politikerin oder für einen Politikern die beste Wahlkampfwerbung. Sind gar beide Partner auf nationaler Ebene politisch engagiert, ist die Aufmerksamkeit noch grösser. So gesehen haben der Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer und seine Partnerin, die Zürcher GLP-Nationalrätin Tiana Angelina Moser, einen kleinen Polit-PR-Coup gelandet. Die «Schweizer Illustrierte» durfte das Paar von seiner Berner Wohnung im Marziliquartier aus bei einer Fahrt ins Schwarzenburgerland begleiten. Es ging zum Bräteln an die Sense. Zur Patchwork-Familie gehören sieben Kinder, fünf von ihnen waren beim Ausflug dabei. Der 55-jährige Aebischer brachte aus zwei früheren Beziehungen die Töchter Laura (24), Gianna (21) und Ida (14) in den Familienverbund ein, die 44-jährige Fraktionschefin der Grünliberalen ihre drei Söhne Moritz (13), Teo (12) und Otto (10). Die gemeinsame Tochter von Aebischer und Moser, die vierjährige Lotta, ist das Nesthäkchen.