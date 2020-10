Politisches Treiben in Bern – 600 Personen demonstrieren auf Bundesplatz Nachdem am Samstagmoren bereits Klima-Aktivisten und Märitbetreiber auf dem Bundesplatz protestierten, demonstrieren dort nun rund 600 Personen für die Flüchtlinge in Moria.

Demonstrierende mit Masken: «Flüchtlinge willkomen» steht auf ihrem Transparent geschrieben. Foto: Jürg Spori 1 / 5

Auf dem Bundesplatz in Bern findet seit 14.30 Uhr eine nationale Demonstration für die Flüchtlinge des griechischen Lagers Moria statt. Rund 600 Personen haben sich bereits vor der mobilen Bühne eingefunden – und es werden noch mehr erwartet. Die Demonstrantinnen und Demonstranten fordern den Bundesrat auf, Geflüchtete in der Schweiz aufzunehmen – nach dem Motto «Say it loud, say it clear – Refugees are welcome here».

Die Polizei ist mit verstärktem Aufgebot vor Ort. Es stehen zwei Mannschaftswagen beim Bundeshaus und ein Wasserwerfer am Hirschengraben bereit.

Zur Kundgebung aufgerufen haben rund 29 Organisationen – darunter die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, mehrere Parteien, religiöse Institutionen und die Bewegung Black Lives Matter Switzerland.

Politisches Treiben in der Innenstadt

Die nationale Demonstration ist allerdings nur eine von mehreren politischen Aktionen am heutigen Samstag in Bern. Bereits am Morgen protestierten Klima-Aktivisten und Marktfahrer gegen die zunehmende Verdrängung des Wochenmarkts und für eine zukunftsfähige regionale Ernährungsversorgung.

Beim Käifgturm verteilten gegen Mittag Mitglieder der Stadtberner Juso Flyer, die auf das vermeintlich unverhältnismässige Verhalten der Kantonspolizei bei Einsätzen aufmerksam machen.

Sie forderten, dass Bern wieder über eine eigene Stadtpolizei mitsamt lokaler Ombudsstelle verfügt. So hätten Personen, die von unverhältnismässigen polizeilichen Massnahmen betroffen seien, die Möglichkeit, sich bei einer unabhängigen Stelle zu melden, steht im Flugblatt der Jungpartei geschrieben.

Mit Zelt, Transparent und Flugblättern: Die Mitglieder der Stadtberner Juso waren beim Käfigturm aktiv. Foto: Jürg Spori

In ihrer Nähe – direkt beim Bärenplatz – war ein weiterer politischer Akteur unterwegs: Alec von Graffenried sprach Passantinnen und Passanten an und verteilte Flyer und Seifen. Er warb in eigener Sache: für die Wiederwahl in den Gemeinderat und für eine weitere Amtsdauer als Stadtpräsident.

sst