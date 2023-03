Tagestipp: Michael Elsener – Politische Mitbestimmung – auf der Bühne Mit Humor animiert der Satiriker die Leute zur Teilnahme an der Politik. Im neuen Stück geht er noch einen Schritt weiter. Martin Burkhalter

Seine interaktive Polit-Comedy-Show hat etwas von einer Gemeindeversammlung. Foto: PD

Er kann wie kein Zweiter Schweizer Promis und Politiker imitieren – von Alain Berset bis Roger Federer. Mit der SRF-Satire-Show «Late Update» (2019) galt Michael Elsener lange als Anwärter für die Nachfolge von «Giacobbo/Müller». Klar ist: Mit Politik bringt der Satiriker die Leute nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Mitmachen. Seit 2014 erklärt er in den sozialen Medien Wahlvorlagen und will junge Menschen so zum Gang an die Urne animieren. Auch in seinem neuen Programm «Alles wird gut» verbindet Elsener die knorrige Politik mit der Leichtigkeit der Bühne. In der interaktiven Polit-Comedy-Show soll sich das Publikum seinen neuen Polit-Helden erschaffen – samt Partei. Es geht zu und her wie bei einer Gemeindeversammlung, nur lustiger.

Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

