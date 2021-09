Nach neuen Enthüllungen – Politiker verlangen Klarheit im Erpressungsfall Berset Unabhängig davon, ob Bundesrat Alain Berset schuldig ist oder nicht: Parlamentarier sind der Ansicht, dass die Vorwürfe gegen den Gesundheitsminister geprüft werden müssen. Adrian Schmid , Mischa Aebi , Arthur Rutishauser

Parlamentarier wollen die Vorwürfe gegen den Gesundheitsminister abklären. Foto: keystone-sda.ch

Nein, niemand wagt sich, den Rücktritt von Bundesrat Alain Berset zu fordern – nicht einmal die SVP. Zu unklar ist die Faktenlage in der Erpressungsaffäre rund um den Innenminister. Nach den neuesten Enthüllungen der «Weltwoche» können die Politiker im Parlament aber nicht einfach zur Tagesordnung zurückkehren. Von allen Seiten wird jetzt gefordert, dass die Vorwürfe zumindest geprüft werden. «Wir können uns in der aktuellen Corona-Krise nicht leisten, dass die Regierung in irgendeiner Weise destabilisiert wird», sagt Mitte-Fraktionschef Philipp Bregy. Deshalb müsse im Fall Berset Klarheit geschaffen werden.