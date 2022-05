Milizsystem unter Druck – Politiker für die Ersatzbank gesucht Für die Vereinbarkeit von Politik, Familie und Beruf will der Berner Stadtrat Stellvertreter einführen. Das System ist vielerorts Thema. Simon Wälti

Bei längeren Absenzen eines Parlamentsmitgliedes soll eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter die politischen Rechte ausüben. Foto: Raphael Moser

Der Berner Stadtrat versucht «Schwächen des Milizsystems» auszubügeln: mit einem System, das an die Ersatzbank in Teamsportarten erinnert. Die Mitglieder des Berner Stadtrats sollen sich künftig vertreten lassen können, wenn sie über eine bestimmte Zeit nicht an den Parlamentssitzungen teilnehmen können. Der Stadtrat hat am Donnerstag zwei entsprechende Motionen überwiesen. Eine Stellvertretungsregelung würde die Vereinbarkeit des Stadtratsmandats mit Familie und Beruf wesentlich erhöhen, befand die Mehrheit des Parlaments. Nun wird eine Änderung der Gemeindeordnung erarbeitet.